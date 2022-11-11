США перестали считать Россию страной с рыночной экономикой. Это может привести к введению новых тарифов

Как сообщает Рейтер, американское правительство установило, что власти России в очень значительной степени вмешиваются в работу экономики, что влияет на ценообразование и структуру затрат российских производителей. По заявлению министерства торговли, в результате цены на российские товары, поставляемые в США, могут быть несправедливыми.
"Это решение дает США возможность применять всю силу антидемпингового законодательства, чтобы устранить искажения на рынке, вызванные растущим вмешательством российского правительства в работу экономики", - сообщает министерство торговли США.
Россия получила от США статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, это в числе прочего было необходимо для вступления во Всемирную торговую организацию.
После начала российского вторжения в Украину США и другие западные страны ввели против России масштабные экономические санкции, которые привели к резкому сокращению взаимной торговли. Однако США по-прежнему покупают у России некоторые товары, в том числе сталь, алюминий и титан, нефть, а также дерево.
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