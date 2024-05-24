США пересмотрят отношения с Грузией за закон об "иноагентах"



"Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть лишен права обратиться за получением американской визы для въезда в Соединенные Штаты. Ближайшие члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты этим ограничениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.