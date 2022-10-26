О том, что Вашингтон передаст Киеву два ракетных комплекса NASAMS стало известно 11 октября. Контракт на поставку ЗРК Украине на сумму в 182 миллиона долларов был заключён в конце августа.

По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух систем ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за администрацией президента США.

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS средней дальности предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Этот тип ЗРК считается одним из самых эффективных в мире. Их используют для защиты воздушного пространства Вашингтона. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США намерены поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 12 октября, что в рамках военной помощи США в Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Он также подтвердил, что Украина получила от Германии немецкую систему противовоздушной обороны ) IRIS-T.

25 октября после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставке Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

США и ЕС ускорили поставки средств противовоздушной обороны Украине после массированных ракетных обстрелов и атак дронов со стороны России начиная с 10 октября .