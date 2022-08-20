В ближайшее время США представят новый пакет военной помощи Украины на сумму 775 миллионов долларов (около 772 миллионов евро), сообщается в пятницу, 19 августа, на сайте министерства обороны США.

Как уточняется в сообщении, в рамках этого пакета Вооруженные силы Украины получат дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, шестнадцать 105-миллиметровых гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов для них, пятнадцать беспилотников-разведчиков ScanEagle, сорок бронемашин MaxxPro с противоминной защитой, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые ракетные комплексы TOW, переносные противотанковые комплексы Javelin и другие виды вооружений.

По словам представителя Пентагона, консультации с украинскими военными будут продолжены, "чтобы убедиться, что мы предоставляем им то, что им нужно, когда им это нужно".

Ранее, 8 августа, сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь на 1 миллиард долларов. С 2014 года Украине была предоставлена помощь в сфере безопасности на сумму более 12,6 млрд долларов, уточнили в Пентагоне.