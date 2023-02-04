"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине, - приводит телеканал слова Гарланда. - С моей санкции сегодня конфискованные средства будут переведены в Государственный департамент для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в США".
Согласно информации CNN, речь идет об активах на сумму 5,4 млн долларов. Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать эти средства Малофеева на счете в денверском Sunflower Bank, которые, по утверждению ведомства, он пытался перевести своему деловому партнеру в нарушение санкций, введенных против него в 2014 году. Бизнесмен не оспорил требование о конфискации.
Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев считается одним из прямых виновников войны в Украине как важный источник финансирования сепаратистов в Крыму и Донбассе начиная с 2014 года.
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