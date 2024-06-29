США передадут Киеву ракеты и боеприпасы на 150 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена отправит в Украину очередной пакет военной помощи, в который среди прочего войдут управляемые ракеты Hawk, предназначенные для перехвата угроз с воздуха, и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило в пятницу, 28 июня, агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, Белый дом анонсирует эту инициативу поддержки Украины 1 июля.