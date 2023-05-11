Речь идет о средствах российского предпринимателя Константина Малофеева, уточняется в публикации. В апреле 2022 года Минюст США обвинил его в нарушении санкций, введенных против России за военное нападение на Украину. По данным властей США, Малофеев финансово поддерживал россиян, разжигающих сепаратистские настроения в Крыму.

Тогда же Гарленд сообщил, что "на счету в одном из американских финансовых институтов были арестованы миллионные активы, имеющие отношение к нарушению Малофеевым санкций". В феврале 2023 года генпрокурор США выдал разрешение на перевод этих денег на нужды Украины. Отмечается, что 10 мая Минюст США выдал распоряжение совершить "первый трансфер" этих средств.

"Хотя это первый случай отправки Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", — цитирует Reuters заявление Гарленда. Минюст США пока не обнародовал этот документ.

Санкции США против Константина Малофеева



Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев находится в санкционном списке США с 2014 года. В апреле 2022 года штрафные меры против него были расширены. "В частности, в черный список были внесены Транскапиталбанк "и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций", действиями которых якобы управляет крупный предприниматель", — пишет агентство ТАСС.

В декабре 2022 года Конгресс США одобрил поправку в законодательство, предложенную республиканским сенатором Линдси Грэмом, которая разрешает передачу Украине активов, конфискованных у российских олигархов из-за санкций.

Тогда же, в конце 2022 года, прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Константина Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку Малофеев пытался вопреки санкциям США перевести их деловому партнеру, напоминает онлайн-издание "Украинская правда".