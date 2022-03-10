США перебросили два комплекса Patriot из Германии в Польшу

Решение о перемещении батарей Patriot было принято министром обороны США Ллойдом Остином после консультаций с правительством Польши, которое и попросило об этом.
Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби подчеркнул, что передислокация не была вызвана каким-либо конкретным событием или действием с российской стороны. По его словам, в свете войны в соседней с Польшей Украине системы Patriot лучше всего подходят для защиты территории НАТО от потенциальных российских угроз — они могут сбивать самолеты, вертолеты и ракеты даже на большой высоте.
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