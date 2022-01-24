Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею введения экономических санкций против России в данный момент, заявив, что это подорвет способность Запада сдерживать потенциальную российскую агрессию в отношении Украины. "Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций - сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 23 января.
В то же время Блинкен отметил, что вторжение хотя бы одной единицы российских вооруженных сил на территорию Украины повлечет за собой "быстрый, жесткий и единый ответ" со стороны США и Европы.
Великобритания грозит России санкциями
Власти Великобритании ранее пригрозили применить в отношении России жесткие экономические санкции, обвинив Кремль в стремлении установить в Украине власть пророссийского руководства. "Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться в Украину, а также установить марионеточный режим", - заявил 23 января заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб в эфире Sky News.
В МИД РФ назвали обнародованные в Лондоне данные о намерении Кремля сменить власть в Киеве "дезинформацией и провокационной деятельностью", обвинив в эскалации напряженности вокруг Украины "страны НАТО во главе с англо-саксами".
Зеленский выступает за немедленные санкции
В середине января президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post высказал мнение, что санкции против России в связи с наращиванием военной мощи у границ Украины следует ввести немедленно. Эта точка зрения также получила поддержку ряда американских сенаторов. "Нам нужно действовать сейчас. Когда дело касается противостояния России, мы должны показать силу", - сказал сенатор-республиканец Джони Эрнст телеканалу ABC News.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве жители обязательно должны изолироваться только после контакта в семье (6)
С 24 января в Литве жители обязательно должны...
Коронавирус в Литве: 3637 новых случаев и 2 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3637 новых...
В случае нехватки работников важных сфер разрешается выходить на работу людям, болеющим COVID-19 в легкой форме (11)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил...
ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после волны "омикрона" (2)
Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) не...
Госдеп США: Семьи сотрудников посольства в Киеве должны покинуть Украину (9)
Госдепартамент США отдал распоряжение семьям...