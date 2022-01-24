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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, введение санкций в отношении России сейчас приведет к утрате их "сдерживающего эффекта". Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к немедленному введению ограничений.
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas
© AP / Scanpix

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею введения экономических санкций против России в данный момент, заявив, что это подорвет способность Запада сдерживать потенциальную российскую агрессию в отношении Украины. "Когда речь идет о санкциях, цель этих санкций - сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 23 января.

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В то же время Блинкен отметил, что вторжение хотя бы одной единицы российских вооруженных сил на территорию Украины повлечет за собой "быстрый, жесткий и единый ответ" со стороны США и Европы.

Великобритания грозит России санкциями

Власти Великобритании ранее пригрозили применить в отношении России жесткие экономические санкции, обвинив Кремль в стремлении установить в Украине власть пророссийского руководства. "Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться в Украину, а также установить марионеточный режим", - заявил 23 января заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб в эфире Sky News.

В МИД РФ назвали обнародованные в Лондоне данные о намерении Кремля сменить власть в Киеве "дезинформацией и провокационной деятельностью", обвинив в эскалации напряженности вокруг Украины "страны НАТО во главе с англо-саксами".

Зеленский выступает за немедленные санкции

В середине января президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post высказал мнение, что санкции против России в связи с наращиванием военной мощи у границ Украины следует ввести немедленно. Эта точка зрения также получила поддержку ряда американских сенаторов. "Нам нужно действовать сейчас. Когда дело касается противостояния России, мы должны показать силу", - сказал сенатор-республиканец Джони Эрнст телеканалу ABC News.

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Deutsche Welle
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