США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время

Всего будет передан 31 танк. По словам Байдена, поставка займет время, но США в ближайшее время начнут обучение украинских военных.

"Доставка этих танков на поле боя потребует времени. Мы используем это время, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону", - сказал он.

СМИ писали, что поставка "Абрамсов" из США была условием Берлина для разблокировки поставок "Леопардов".

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство танков M1 Abrams для Украины.

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Поскольку производиться танки будут специально для Украины компанией General Dynamics, их поставка может затянуться более чем на год, писали американские СМИ.

M1 Abrams состоит на вооружении с 1980 года. США используют более 2,6 тысяч различных модификаций "Абрамсов", около 3,5 тысяч находятся на хранении.

Подобные танки стоят на вооружении примерно полутора десятков стран - от Австралии до Марокко - и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях.

Ранее американские чиновники говорили, что Белый дом не хочет отправлять "Абрамсы" Украине, но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией, а из-за того, что американские танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема специфического топлива.

Что такое M1 Abrams и почему он годится для украинской армии?

M1 Abrams - один из лучших современных основных боевых танков, и уж точно не хуже Leopard-2, которые ждет Украина. Их поставка кажется довольно логичным шагом - "Абрамсов" было выпущено в два с половиной раза больше, чем немецких Leopard-2: 10600 против 3600 единиц (всех модификаций).

Аргументы американских властей, которые ранее говорили, что это сложный в обслуживании и ремонте танк, что он будет потреблять много топлива, а также что его сложно осваивать, можно оспорить.

M1 Abrams - действительно современный танк, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них. Одна из особенностей "Абрамса" - в качестве двигателя он использует турбину. И она действительно потребляет много топлива.

Но при этом электронику в любом случае никто чинить в поле не будет, это слишком сложно, турбину выбрали в качестве двигателя отчасти из-за ее надежности, а что касается горючего, то ее прожорливость компенсируется неприхотливостью - "Абрамс" можно заправить топливом для реактивных двигателей, бензином, соляркой и даже судовым дизельным топливом.

Такой двигатель увеличивает скорость и маневренность танка, а также гораздо меньше шумит, что тоже важно в условиях боевых действий.

M1 Abrams вооружены сухопутные силы соседней Польши, так что ремонтная база находится не очень далеко от Украины. Это также означает, что логистика снабжения запчастями уже налажена, и организовывать новые пути снабжения не потребуется.

Наконец, ВСУ уже используют танки Т-80, захваченные у российской армии. На них тоже установлена турбина, и украинским танкистам знакомы особенности применения такой техники на войне. Для танкистов освоить "Абрамс" в любом случае вряд ли сильно тяжелее, чем немецкий "Леопард" - оба танка одного поколения, со сложной системой управления огнем, к тому же вооруженные одной пушкой.

Главным минусом "Абрамса" является его большой вес - это один из самых тяжелых в мире танков. Его, вероятно, будет довольно сложно использовать на бездорожье. Но распутица - беда, которая часто мешает использованию и более легких танков советской разработки.