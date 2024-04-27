США отправят Украине помощь на $6 млрд. Это крупнейший пакет за все время войны, но новых "Патриотов" в нем нет

В начале недели президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о военной помощи Украине на общую сумму около 61 млрд долларов. После этого Вашингтон объявил об отправке первого пакета помощи на сумму 1 млрд. долларов, а теперь за ним последовал второй.
Сейчас речь идет о выделении средств на покупку военного оборудования у промышленности — в то время как первая партия помощи, отправленная после возобновления американского финансирования, доставляется непосредственно с военных складов.
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу обещал, что США «немедленно приступят» к направлению военной помощи Киеву.
По словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы для средств ПВО, системы борьбы с дронами, артиллерийские снаряды и ракеты для систем Patriot.
Впрочем в опубликованном на сайте Пентагона списке нет самих пусковых установок для «Патриотов», в которых нуждается Украина.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для защиты украинских городов необходимо минимум еще семь «Патриотов» или похожих систем. Он также объяснял, что российской армии удалось уничтожить крупнейшую в Киевской области Трипольскую теплоэлектростанцию, поскольку у украинских военных «кончились ракеты».
На вооружении украинской армии стоят несколько систем Patriot, поставленных западными союзниками с начала российского вторжения.
«Им нужны не только „Патриоты“, им нужны и другие виды систем, и ракеты, — заявил Остин. — Я бы призвал нас всех относиться с осторожностью к утверждениям о том, что „Патриоты“ могут решить все проблемы».
В ответ на вопрос, поможет ли американская помощь защитить украинских военных, Остин заявил, что отправляемые средства будут «конкретными, реальными и существенными», хотя и поступят «не мгновенно».
«Для того, чтобы поставить их и распределить, понадобится некоторое время. Украинцы смогли продержаться — а с новыми возможностями они достигнут намного большего», — считает Остин.
Как сообщали западные журналисты, на поле боя украинская армия крайне нуждается в артиллерийских снарядах. Их недостаток и значительное преимущество России в огневой мощи позволяют российским военным каждый день теснить украинские силы, писали СМИ.
Истощение запасов украинских боеприпасов во многом связано с тем, что Конгресс США примерно в течение полугода не мог одобрить военную помощь Киеву и поставки приостановились.
В списке на сайте Пентагона сказано, что в новый пакет войдут:
Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
Оборудование для интеграции пусковых установок, ракет и радаров западного производства с украинскими системами ПВО;
Системы для борьбы с дронами;
Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
Многоцелевые и противоартиллерийские радары;
Боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
155-миллметровые и 152-мм снаряды;
Высокоточные воздушные боеприпасы;
Дроны Switchblade и Puma;
Тактические тягачи для вооружений и различного оборудования;
Компоненты для производств дронов в Украине;
Огнестрельное оружие и патроны к нему.
Дорогие «Патриоты»
Хотя Украина заявила, что нуждается в семи дополнительных установках ПВО Patriot, пока она смогла обеспечить только одну такую новую систему: ее согласилась предоставить Германия.
Министр обороны Германии призвал европейских союзников как можно быстрее последовать примеру Берлина, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры о возможности поставок таких систем.
«Патриоты», а также ракеты С-300, в числе прочего есть у Греции, однако в пятницу премьер-министр этой страны Кириакос Мицотакис заявил, что отдать их Украине Афины не могут.
В интервью телекомпании Skai TV Мицотакис сказал: «Нас попросили, но мы объяснили, почему мы не можем». Он добавил, что системы ПВО являются критическими для «нашей системы сдерживания». Как напоминает Reuters, оборонные вопросы — крайне чувствительны для Греции — учитывая ее трудные отношения с соседней Турцией.
Министерство обороны Испании в пятницу заявило, что отправит Украине дополнительные ракеты для систем Patriot, но не пусковые установки.
Каждая батарея Patriot стоит около 1 млрд долларов, а одна ракета — почти 4 млн долларов.