США отправят Украине помощь на $6 млрд. Это крупнейший пакет за все время войны, но новых "Патриотов" в нем нет

Впрочем в опубликованном на сайте Пентагона списке нет самих пусковых установок для «Патриотов», в которых нуждается Украина.

По словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы для средств ПВО, системы борьбы с дронами, артиллерийские снаряды и ракеты для систем Patriot.

Сейчас речь идет о выделении средств на покупку военного оборудования у промышленности — в то время как первая партия помощи, отправленная после возобновления американского финансирования, доставляется непосредственно с военных складов.

В начале недели президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о военной помощи Украине на общую сумму около 61 млрд долларов. После этого Вашингтон объявил об отправке первого пакета помощи на сумму 1 млрд. долларов, а теперь за ним последовал второй.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для защиты украинских городов необходимо минимум еще семь «Патриотов» или похожих систем. Он также объяснял, что российской армии удалось уничтожить крупнейшую в Киевской области Трипольскую теплоэлектростанцию, поскольку у украинских военных «кончились ракеты».

На вооружении украинской армии стоят несколько систем Patriot, поставленных западными союзниками с начала российского вторжения.

«Им нужны не только „Патриоты“, им нужны и другие виды систем, и ракеты, — заявил Остин. — Я бы призвал нас всех относиться с осторожностью к утверждениям о том, что „Патриоты“ могут решить все проблемы».