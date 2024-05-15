США отправят Израилю дополнительное оружие на 1,2 миллиарда долларов

По словам собеседников AP, пакет включает около 700 миллионов долларов на боеприпасы для танков, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на миномётные снаряды.

Неизвестно, когда Израилю будет предоставлена эта помощь. В начале мая США приостановили поставку бомб Израилю из-за опасений, что их используют для ударов по городу Рафах на юге сектора Газа, где находятся сотни тысяч палестинцев, бежавших от боевых действий на севере сектора.