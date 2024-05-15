США отправят Израилю дополнительное оружие на 1,2 миллиарда долларов

По словам собеседников AP, пакет включает около 700 миллионов долларов на боеприпасы для танков, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на миномётные снаряды.
Неизвестно, когда Израилю будет предоставлена эта помощь. В начале мая США приостановили поставку бомб Израилю из-за опасений, что их используют для ударов по городу Рафах на юге сектора Газа, где находятся сотни тысяч палестинцев, бежавших от боевых действий на севере сектора.
При этом президент США Джо Байден ясно дал понять, что продолжит помогать Израилю оружием в его борьбе с врагами, включая группировку ХАМАС, признанную в США и ЕС террористической. "Байден намерен предоставлять Израилю всё, что ему нужно, но не хочет, чтобы определённые категории американского оружия использовались в определённом типе операции в определённом месте", – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Израиль проводит в секторе Газа военную операцию в ответ на нападение ХАМАС на юг страны 7 октября 2023 года. Тогда в Израиле погибли более 1200 человек, больше двухсот были захвачены в плен и увезены в Газу. Некоторые остаются в заложниках до сих пор. Израиль заявил, что его цель – полное уничтожение ХАМАС.
Часть международного сообщества обвиняет Израиль в истреблении мирных палестинцев в Газе. Израильские военные заявляют, что атакуют исключительно инфраструктуру ХАМАС, и утверждают, что та размещает свои объекты в густонаселённой застройке, используя мирное население в качестве живого щита.
По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских обстрелов погибли больше 34 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.