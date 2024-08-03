США отправляют на Ближний Восток авианосец из-за угроз Ирана

Власти Израиля при этом не подтверждают и не опровергают обвинения в убийстве обоих лидеров.

Решение усилить американское военное присутствие в регионе было принято после того, как Иран и его союзники пообещали Израилю „неотвратимое возмездие“ за смерть лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании , убитого в среду в Тегеране, и убитого во вторник командира „Хезболлы“ в Бейруте Фуада Шукра .

Помимо собственно авианосца в ударную группу обычно входит по меньшей мере один крейсер, пара эсминцев и корабли сопровождения. Личный состав одной АУГ составляет порядка 7500 человек.

В Средиземное море — „для защиты американского контингента и Израиля“ — направлена авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с кораблем „Авраам Линкольн“.

Ранее источник, близкий к „Хезболле“, сообщил агентству AFP, что в среду иранские чиновники встретились в Тегеране с представителями так называемой „оси сопротивления“ (свободного альянса поддерживаемых Тегераном групп, враждебных Израилю), чтобы обсудить и скоординировать свои дальнейшие шаги.

Как именно Тегеран собирается отомстить Израилю, неизвестно, но в пятницу вечером диктор государственного телевидения Ирана объявил, что „в ближайшие часы мир станет свидетелем необычных сцен и важнейших событий“.

Министр обороны США Ллойд Остин также распорядился направить на Ближний Восток еще несколько крейсеров и эсминцев, способных противостоять ударам баллистических ракет, и новую эскадрилью истребителей.

„Обсуждались два сценария: одновременный ответ Ирана и его союзников или поэтапный ответ каждой из сторон“, — цитирует агентство анонимного информатора, знакомого с подробностями встречи.

Большинство экспертов давно предупреждают, что вооруженный конфликт Израиля с ХАМАС, вот уже 10 месяцев продолжающийся в секторе Газа, может перерасти в очередную полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием целого ряда государств.

Как утверждается в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, „Авраам Линкольн“ направляется в Средиземное море, как раз чтобы „снизить вероятность региональной эскалации со стороны Ирана или его партнеров и марионеток“.