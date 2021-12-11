Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов, но отложила его одобрение, несмотря на призывы Киева и некоторых американских законодателей. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает телеканал NBC со ссылкой на несколько источников. Отсрочка, указывается в сообщении, была сделана для того, чтобы дать больше времени на дипломатические усилия по разрядке напряженности и сохранить рычаги влияния в случае нападения России на Украину.

Не ясно, что включает в себя предполагаемый пакет помощи на сумму в 200 млн долларов, указывает NBC. По данным канала, Украина попросила предоставить ей системы ПВО, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства электронного глушения, радарные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты.

Более крупный пакет помощи

Один из источников NBC также указал, что в администрации президента США рассматривается ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, включая гораздо более крупный пакет, который будет одобрен в случае вторжения России.

Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что президент Джо Байден предупредил Владимира Путина, что если Россия нападет на Украину, США введут жесткие санкции против Москвы и направят Киеву больше военной помощи. "Мы предоставим украинцам дополнительные средства обороны сверх того, что мы уже предоставляем", - сказал Салливан, пересказывая телефонный разговор президентов США и России.

8 декабря 22 конгрессмена обратились к президенту Байдену, призывая администрацию США ускорить оказание военной помощи Украине. "Для максимального сдерживания крайне важно, чтобы хотя бы часть военной помощи - ПЗРК Stinger, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники и противокорабельные ракеты - была предоставлена немедленно. Украинское государство должно быть оснащено средствами, необходимыми для защиты себя и региона от российской агрессии", - указывалось в письме.

США уже предоставляют военную помощь Украине на постоянной основе, напоминает NBC - только в текущем году ее сумма составила 400 млн долларов. Пакет помощи еще на 50 млн долларов находится в процессе разработки - это самая крупная сумма военной помощи США Украине с 2014 года.