США открывают границы для привившихся иностранцев

Через более чем полтора года запретов, вызванных пандемией коронавируса, США разрешили въезд в страну иностранцам. Новые правила въезда предусматривают ряд условий.
Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента в понедельник, 25 октября. Ранее в США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме них во Всемирной организации здравоохранения также одобрили препараты AstraZeneca, института Serum в Индии и китайской Sinopharm.
Отмечается, что правило не распространяется на детей до 18 лет, людей с медицинскими противопоказаниями. Кроме того, предусмотрен ограниченный круг гуманитарных исключений. Полностью вакцинированными считаются те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса, если речь идет о двухкомпонентной одобренной вакцине.
Кроме свидетельства о вакцинации привитым иностранцам необходимо будет предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Тем, на кого распространяется освобождение от вакцинации, нужен тест, сделанный не позднее чем за 24 часа.
Граждане США, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять свидетельства о сделанных прививках.
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