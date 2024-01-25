США осудили атаку ЦАХАЛ на объект ООН в Газе

"Хотя у нас пока нет всех деталей произошедшего и мы будем продолжать выяснять дополнительную информацию о сегодняшних инцидентах, потеря каждой невинной жизни является трагедией. Этот конфликт уже привел к гибели и ранениям десятков тысяч палестинских гражданских лиц, и мы скорбим по каждой потерянной гражданской жизни. Сердце разрывается при виде убитых, раненых и оставшихся без родителей детей".

Уотсон подчеркнула, что Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке права Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом против террористов ХАМАС (признана террористической организацией в США - прим. редакции), которые скрываются среди гражданского населения и хотят уничтожить государство Израиль.