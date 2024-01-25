США осудили атаку ЦАХАЛ на объект ООН в Газе

"Хотя у нас пока нет всех деталей произошедшего и мы будем продолжать выяснять дополнительную информацию о сегодняшних инцидентах, потеря каждой невинной жизни является трагедией. Этот конфликт уже привел к гибели и ранениям десятков тысяч палестинских гражданских лиц, и мы скорбим по каждой потерянной гражданской жизни. Сердце разрывается при виде убитых, раненых и оставшихся без родителей детей".
Уотсон подчеркнула, что Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке права Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом против террористов ХАМАС (признана террористической организацией в США - прим. редакции), которые скрываются среди гражданского населения и хотят уничтожить государство Израиль.
"Но у Израиля остается обязанность защищать гражданское население, включая гуманитарный персонал и объекты, на которых он располагается. И, как ясно заявил президент Байден с первых дней этого кризиса, Соединенные Штаты также будут продолжать работать над увеличением объема жизненно важной гуманитарной помощи в Газу и освобождением всех заложников, удерживаемых там", - добавила Уотсон.
Организация Объединенных Наций заявила в среду, что израильские танки обстреляли огромный комплекс ООН в Газе, где находились перемещенные палестинцы, что привело к "массовым жертвам", но Израиль отрицает ответственность своих сил и предположил, что обстрел могли осуществить боевики ХАМАС.
Атака, которая, по словам ООН, поразила профессионально-технический центр, где проживали 30 000 перемещенных людей в Хан-Юнисе, вызвала открытое осуждение со стороны Соединенных Штатов.
"Произошли массовые жертвы, некоторые здания горят, есть сообщения о смертях. Многие люди пытаются покинуть место происшествия, но не могут этого сделать", - заявил гуманитарный координатор ООН по палестинским территориям Джеймс Макголдрик.
Томас Уайт, директор по делам Газы в агентстве ООН УВКБ, заявил, что два танковых снаряда попали в одно из зданий центра, где укрывались около 800 перемещенных людей. Погибли не менее девяти человек, ранены 75. Глава агентства Филипп Лаззарини заявил, что число жертв, вероятно, больше.
"Комплекс является четко обозначенным объектом ООН, и его координаты были переданы израильским властям, как мы это делаем для всех наших объектов. Очередное грубое нарушение основных правил войны", - сказал Лаззарини.
В Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Ведант Пател заявил: "Мы осуждаем сегодняшнюю атаку на учебный центр ООН Хан-Юнис".