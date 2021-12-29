США оставили авианосец в Средиземном море из-за кризиса вокруг Украины

По словам собеседника агентств, авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако график движения был изменен по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина. Такое решение отражает потребность в обеспечении "постоянного присутствия в Европе", оно необходимо, чтобы "заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне", отметил представитель военного ведомства.

Информацию подтвердило издание USNI News, освещающее деятельность ВМС США. Представитель Пентагона рассказал изданию, что авианосная группа пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Запад подозревает Россию в подготовке вторжения в Украину

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военнослужащих. США предположили, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. Соединенные Штаты и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва отрицает планы вторжения в Украину и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении этой страны и проведении маневров возле российских границ.