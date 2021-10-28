США опасаются прекращения работы посольства в Москве

Посольство США в России из-за действующих ограничений, возможно, будет вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Об этом на брифинге в среду, 28 октября, заявил официальный представитель Госдепартамента.
По словам чиновника, слова которого приводят агентство Reuters и AFP, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в начале 2017 года до 120 в настоящий момент. В дипмиссии не хватает сотрудников для выполнения базовых задач, таких как открытие и закрытие ворот, обеспечение безопасности телефонных звонков или управление лифтами.
"Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но когда-нибудь в следующем году, когда нам будет просто сложно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", - сказал он.
Сокращение дипмиссии США в РФ
В начале июля посол США в России Джон Салливан заявил, что в американском посольстве в Москве после 1 августа продолжат работать 120 сотрудников, таким образом численность штата посольства "будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году", когда там работало 1200 человек.
Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.
В связи с этим запретом посольство США объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.
В 2017 году Путин распорядился, чтобы американские дипломатические миссии в России сократили количество своих сотрудниковна 755 человек - в ответ на санкции, введенные из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США 2016 года.
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