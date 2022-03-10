США окончательно отвергли предложение Польши о поставке Украине МиГов

"В настоящее время мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей украинским ВВС и поэтому не хотим, чтобы они были у нас, - указал Кирби. - Спецслужбы пришли к выводу, что передача МиГ-29 Украине может быть неверно истолкована как эскалация и привести к значительному ответу России, который может увеличить перспективы военной эскалации с НАТО".
Пентагон: ракеты лучше истребителей
Лучший способ поддержать Украину военной техникой - это поставить противотанковые и зенитные ракеты, отметил представитель Минобороны США. С другой стороны, по его словам, выгода от поставки польских истребителей МиГ-29 была бы "незначительной".
Накануне МИД в Варшаве заявил, что Польша может "бесплатно и незамедлительно" перебросить свои реактивные самолеты МиГ на американскую базу Рамштайн. Оттуда истребители советской разработки могли бы быть доставлены в Украину.
Администрация США выразила "удивление" польским предложением, а Пентагон назвал его "несостоятельным". Уже после этого президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к поставкам МиГ-29. "Примите решение как можно скорее, пришлите нам самолеты!" - обратился он к западным странам в видео, обнародованном 9 марта.
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