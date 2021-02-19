Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это событие "ключевым моментом" на пути к устойчивой защите земного климата.

Гутерриш также приветствовал шаги, уже предпринятые администрацией президента США Джо Байдена, по улучшению американской политики в сфере защиты климата, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Трампа.

Джо Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день пребывания на посту президента 20 января. 19 февраля истек 30-дневный срок, установленный для возвращения в число участников соглашения.

США хотят выйти в лидеры по защите климата

США занимают второе место в мире после Китая по выбросу "парниковых газов" при значительно меньшем населении. Байден обещал сделать Америку одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, он назначил бывшего госсекретаря Джона Керри спецпредставителем Белого дома по защите климата. Керри и Гутерриш 19 февраля примут участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.

Цель этого документа — ограничить глобальное потепления до уровня значительно ниже двух градусов. Однако тех мер, которые до сих пор запланировали государства, далеко не достаточно, чтобы достичь этой цели.