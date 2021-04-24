"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению", - говорится в заявлении президента Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы чтим память жертв Mets Yeghern (великой резни), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей. Мы помним, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах", - подчеркнул президент США.

"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы уважаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось", - заявил Байден.

Ранее все предшественники Байдена на посту президента США избегали в своих заявлениях слова "геноцид", опасаясь ухудшения отношений с Турцией. Они предпочитали использовать термин Mets Yeghern, и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века".

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

Премьер Армении от имени армянского народа поблагодарил президента США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил благодарственное письмо президенту США Джо Байдену по случаю того, что он назвал события 1915-1923 годов в Османской империи "Геноцидом армян". Пашинян обнародовал текст письма на своей странице в Facebook.

"Ваше Превосходительство, Народ Армении и армяне всего мира с большим энтузиазмом восприняли Ваше послание об официальном признании и осуждении Геноцида армян, совершенного Османской империей в 1915-1923 гг. Высоко ценю Вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути восстановления истины и исторической справедливости, неоценимой поддержкой потомкам жертв Геноцида армян.

Хочу особо отметить также принятые в 2019 году обеими палатами Конгресса США резолюции о признании Геноцида армян и констатировать, что Вашим посланием процесс признания в США Геноцида армян достиг своей цели.

Признание Геноцида армян важно не только в плане уважения памяти 1,5 млн невинных жертв, но и предотвращения повторения подобных преступлений.

Для Республики Армения признание является как вопросом восстановления истины и исторической справедливости, так и вопросом безопасности, особенно в свете событий, произошедших в нашем регионе в прошлом году.

Полностью разделяю Вашу мысль: "Если мы полностью не признаем, не чтим память и не учим наших детей о геноциде, слова "Никогда больше" теряют свой смысл".

Многоуважаемый господин Байден, признание Соединенными Штатами Геноцида армян является востребованным посланием международному сообществу и подтверждает верховенство прав человека и ценностей в международных отношениях. С этой точки зрения это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое и толерантное международное общество.

Прошу принять, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоком к Вам уважении".

Турция назвала заявление Байдена о геноциде "предательством мира и справедливости"

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году основано на популизме, Турция отвергает его, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал Чавушоглу в Twitter.

МИД Турции считает, что заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.