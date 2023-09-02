США объявят о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

Администрация США на следующей неделе объявит о первых поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщило в пятницу, 1 сентября, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

По их данным, речь, предположительно, идет о бронебойных снарядах для танков Abrams. Ранее издание Politico писало, что первую партию этих танков в количестве 10 штук Вашингтон планирует передать Киеву уже в сентябре.

Эти боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине, пишет Reuters. Один из источников агентства оценил стоимость этого пакета в сумму от 240 до 375 млн долларов - в зависимости от его содержания.

Лондон уже отправил Киеву снаряды с обедненным ураном