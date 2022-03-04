Администрация президента США Джо Байдена в четверг, 3 марта, объявила о новых санкциях в отношении российских олигархов и других членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина в ответ на военное вторжение России в Украину.

В санкционный список, в частности, попали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, братья-бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, основатель USM Holdings Алишер Усманов, предприниматель Евгений Пригожин, глава "Транснефти" Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество - заблокировано", - говорится в заявлении Белого дома.

США также вводят визовые ограничения в отношении 19 российских олигархов и 47 членов их семей и лиц из ближайшего окружения. Кроме того, семь российских организаций и 26 связанных с ними лиц из России и с Украины подвергли санкциям за "распространение дезинформации". В их числе Фонд стратегической культуры, портал "Одна Родина", издание "Ритм Евразии", журнал "Камертон".

Евросоюз ввел санкции против 26 россиян

После вторжения российских войск в Украину Европейский Союз 28 февраля также ввел персональные санкции против ряда россиян. В санкционном списке пресс-секретарь президента РФ Песков, Игорь Сечин - глава "Роснефти", Михаил Фридман и Петр Авен - соучредители "Альфа-Банка", магнат Алишер Усманов, вице-премьер и член совета директоров РЖД Дмитрий Чернышенко, журналисты госСМИ Антон Красовский и Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, кинорежиссер Тигран Кеосаян и другие - всего 26 человек. Кроме того, в санкционный список включено страховое общество газовой промышленности "СОГАЗ".