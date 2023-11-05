США объявили о новом пакете военной помощи Украине

 
Deutsche Welle
NASAMS
NASAMS
ФОТО: Shutterstock

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 425 млн долларов для защиты от российской агрессии, сообщило министерство обороны США.

Он включает помощь из запасов Пентагона на сумму до 125 млн долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, а также 300 млн долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления украинской противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

В новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, противотанковые ракеты TOW, противопехотные мины Claymore, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, а также 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования. Кроме того, Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Пентагон назвал помощь Украине "разумной инвестицией" США

"Помощь в обеспечении безопасности Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - говорится в сообщении Пентагона.

По данным военного ведомства, США выделили Украине более 44,8 млрд долларов на помощь в сфере безопасности с начала правления администрации президента Джо Байдена, в том числе 44,2 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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