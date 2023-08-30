30 августа 2023 г. 10:17

США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 млн долларов

 
bbcrussian.com
Javelin. U.S. Army nuotr.
Javelin. U.S. Army nuotr.

В новый пакет, как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, войдут, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, комплексы Javelin, а также другие противотанковые системы и ракеты.

Кроме того, Киев получит более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, боеприпасы для устранения минно-взрывных заграждений.

"Каждый день Россия убивает мирных жителей Украины и разрушает гражданскую инфраструктуру, а также использует голод в качестве оружия и подрывает глобальную продовольственную безопасность, разрушая гражданские порты и зерновую инфраструктуру Украины, — напомнил глава Госдепартамента США. — Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие нападения. До тех пор пока она не сделает этого, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут вместе с Украиной — столько, сколько потребуется".

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