США объявили о новом пакете помощи Украине на $2 миллиарда

Белый дом сообщил, что в пакет войдут беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для борьбы с беспилотниками, для укрепления противовоздушной обороны Украины и защиты населения, а также оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы.

Пакет также включает большой объем боеприпасов для 155-миллиметровых артиллерийских установок, оборудование для разминирования и обеспечения защищенной связи, сообщил Белый дом.

24 февраля Белый дом анонсировал новый пакет санкций и ограничений против российской экономики, отмечает Голос Америки.

Они затронут более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран, из тех, кто поддерживает Россию. Вашингтон повысит пошлины на более чем 100 видов российской металлургической и химической продукции и минералов, в совокупности на 2,8 миллиарда долларов.

Как сообщил Белый дом, в пятницу лидеры страны Семёрки соберутся, чтобы объявить о новых экономических обязательствах по привлечению России к ответственности за её войну. На встрече будет объявлено о создании механизма контроля реализации уже введённых санкций.