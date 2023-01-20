В нынешний пакет входят 90 бронетранспортеров Stryker и 59 боевых машин пехоты Bradley.
Предыдущий пакет включал 50 автомобилей Bradley, а всего в этом месяце Украине будет передано более 100 единиц.
Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы, 8 систем противовоздушной обороны Avenger и 350 машин HMMWV.
Также предоставляются противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.
Пакет, обнародованный за день до встречи международной коалиции в Германии для обсуждения дополнительной помощи Украине, является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами.
Самым крупным был пакет на более чем 3 миллиарда долларов, о котором было объявлено в начале января.
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