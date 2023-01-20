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В четверг, 19 января, Пентагон, как и было обещано ранее на этой неделе, объявил о пакете мер военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, включая бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AFP / Scanpix

В нынешний пакет входят 90 бронетранспортеров Stryker и 59 боевых машин пехоты Bradley.

Предыдущий пакет включал 50 автомобилей Bradley, а всего в этом месяце Украине будет передано более 100 единиц.

Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS, ракеты HARM, артиллерийские снаряды, другие боеприпасы, 8 систем противовоздушной обороны Avenger и 350 машин HMMWV.

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Также предоставляются противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, запчасти и прочее оборудование.

Пакет, обнародованный за день до встречи международной коалиции в Германии для обсуждения дополнительной помощи Украине, является вторым по величине из уже объявленных Соединенными Штатами.

Самым крупным был пакет на более чем 3 миллиарда долларов, о котором было объявлено в начале января.

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Deutsche Welle
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