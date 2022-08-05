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Объявление ЧС в области здравоохранения позволит привлечь дополнительное финансирование и специалистов к борьбе с болезнью в США. Ранее ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
США объявили чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян
© Reuters / Scanpix

Соединенные Штаты объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Об этом сообщил в четверг, 4 августа, министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

"Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на новый уровень и призываем каждого американца серьезно относиться к оспе обезьян ", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Объявление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения позволит властям страны привлечь дополнительное финансирование и специалистов к борьбе с болезнью. Ранее режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Иллинойс.

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США являются страной с наибольшим числом зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране зафиксировано около 7 тысяч заболевших.

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. К тому моменту было известно о более чем 16 тысячах случаев в 75 странах. Большинство заражений были выявлены в Европе и Америке.

Чаще всего заражаются мужчины, занимавшиеся однополым сексом, выяснили ученые из Лондонского университета королевы Марии. Исследователи подчеркнули, что оспа не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле, и ею можно заразиться при любом близком физическом контакте.

"Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами", - сказал руководитель исследования Джон Торнхилл.

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Deutsche Welle

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