США объяснили отказ сбивать российские ракеты над Украиной

Вашингтон поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение своей суверенной территории, однако президент США Джо Байден обещал, что войска Соединенных Штатов не будут сражаться на территории Украины. Такое заявление сделала официальная представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 3 октября. Так она ответила на вопрос о призыве президента Украины Владимира Зеленского к силам НАТО сбивать российские ракеты и дроны над территорией его страны так же, как они сбивают вражеские ракеты и дроны над территорией союзника США Израиля.

На уточняющий вопрос, будет ли расцениваться как задействование войск США на территории Украины (boots on the ground) ситуация, при которой российские ракеты будут сбивать средствами ПВО, расположенными в Польше или Румынии, пресс-секретарь американского оборонного ведомства заявила: „Это будет вмешательством (США в войну России против Украины. - Ред.) иным способом. В данный момент у нас есть ощущение, что Украина смогла успешно защитить свои города, свое население, свою инфраструктуру от российских авиаударов. И мы собираемся и дальше гарантировать, что у них будет та поддержка, которая им для этого нужна“.