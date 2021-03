Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США считает, что российские спецслужбы "развернули кампанию, чтобы подорвать доверие" к западным вакцинам от коронавируса, включая разработанную германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, центр выявил четыре публикации, на примере которых, по его оценкам, можно было говорить о подобных усилиях. Так, в сообщениях нагнеталась информация о возможных осложнениях, ставилась под сомнение эффективность препаратов, утверждалось, что США поторопились с процессом одобрения вакцины Pfizer. WSJ признает, что аудитория изданий — небольшая, однако оговаривается, что их повестка может в дальнейшем быть растиражирована российскими и международными СМИ.



"Мы можем сказать, что эти СМИ напрямую связаны с российскими спецслужбами", — заявил представитель Центра глобального взаимодействия. "Все они принадлежат иностранным (компаниям — Ред.), базируются за пределами США. Они сильно отличаются друг от друга по охвату, тону, аудитории, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы", — полагает он.



