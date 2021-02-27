aA
Журналиста Джамаля Хашогги не могли убить без одобрения Мухаммеда бен Сальмана, сказано в отчете Нацразведки США. Госдепартамент и Минфин США ввели новые санкции против саудитов.
Mohammedas bin Salmanas, Saudo Arabijos kronprincas
Mohammedas bin Salmanas, Saudo Arabijos kronprincas
© Vida Press

Похищение и убийство проживавшего в США саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году было одобрено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, говорится в отчете, подготовленном офисом директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс и опубликованном в пятницу, 26 февраля. В связи с публикаций отчета Госдепартамент ввел визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, визовые ограничения коснутся саудовских граждан, подозреваемых в том, что они имели отношение к угрозам в адрес диссидентов, проживавших за пределами королевства, таким, как Хашогги.

Принц контролирует спецслужбы

В отчете Нацразведки США указано, что 35-летний Мухаммед бен Сальман обладает "абсолютным контролем над органами безопасности и разведывательными службами королевства" с 2017 года. Вследствие этого "в высшей степени невероятно", что операция такого уровня могла быть организована без его одобрения.

Выводы американской разведки учитывают тот факт, что в операции по захвату Хашогги принимал непосредственное участие один из ключевых советников принца и служащие подразделения его личной охраны. Кроме того, бен Сальман "поддерживал насильственные меры в отношении диссидентов за рубежом, в том числе Хашогги, чтобы заставить их замолчать".

Санкции министерства финансов США

В тот же день стало известно, что министерство финансов США включило в санкционный список экс-заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири, а также элитное подразделение быстрого реагирования RIF (известное как "Отряд тигров"). Санкции против них вводятся в связи с убийством Джамаля Хащогги, поскольку аль-Асири руководил этой операцией, а среди исполнителей было несколько служащих RIF. Новые санкции США не затрагивают непосредственно наследного принца.

Эр-Рияд отвергает обвинения

В Саудовской Аравии обвинения в адрес принца назвали "неприемлемыми" и "сфальсифицированными". Отчет Нацразведки США содержит "ошибочные информацию и выводы" в адрес саудовского руководства, "ужасное преступление" (убийство Хашогги. - Ред.) противоречит саудовскому праву, а виновные в нем осуждены, заявили в МИД королевства в Эр-Рияде.

Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, но отрицал, что приказал убить журналиста.

Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления. В 2020 году осужденным за убийство Хашогги отменили смертные приговоры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Kęstutis Gečas

Специалист оценил коммуникацию литовских властей в вопросе карантина: плохо, что жителям не дали никакой надежды (36)

Карантин в Литве продолжается, однако до сих пор нет...

Edita Tamošiūnaitė, Remigijus Šimašius Valdemar Urban Michal Mackevič ir Zbignev Jedinskij Robert Duchnevič Anžejus Pukšto Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish

Всеобщая перепись населения Литвы как камень преткновения: как считать, чтобы посчитать? (18)

В начале этого года в Литве официально стартовала...

Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе

В Вильнюсе почтили память Бориса Немцова - у посольства РФ прошел митинг (60)

В субботу в Вильнюсе прошел митинг памяти Бориса...

Покупатель квартиры у компании Hanner столкнулась с вызовом: лифт включим после доказательства, что в квартире сделан ремонт (6)

Жители, покупающие квартиры в многоквартирных домах,...

Премьер-министр Литвы осторожно оценивает прогнозы президента в вопросе вакцинации (40)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осторожно...