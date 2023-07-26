США обвинили Россию в попытке сбить американский беспилотник над Сирией

Сообщается, что во время столкновения был поврежден винт беспилотника. "Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, непрофессиональному поведению", — сказал Алекс Гринкевич в интервью агентству АР.

В свою очередь, 23 июля замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил об "опасном сближении" американского беспилотника MQ-9 самолетами РФ в районе Эль-Баб. В результате, по его словам, произошло автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны.

США и Россия обвиняют друг друга в нарушениях