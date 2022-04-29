aA
"Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы (Russian intelligence) организовали нападение 7 апреля на главного редактора [российского издания] "Новая газета" Дмитрия Муратова (ранее получившего Нобелевскую премию мира - Delfi), в ходе которого его обрызгали красной краской, содержащей ацетон", — говорится в заявлении неназванного американского чиновника, которого цитирует The Washington Post.
Dmitrijus Muratovas
Dmitrijus Muratovas
© AFP / Scanpix

"Новая газета" провела собственное расследование нападения на Муратова. По данным издания, его участниками были Илья Марковец и Николай Трифонов.

Как пишет издание "Агентство" https://t.me/agentstvonews/375 , 37-летний Марковец – учредитель псковской компании "Братья по оружию" и владелец подмосковного предприятия "Стратегия-2020". 41-летний Трифонов – уроженец Узбекистана, позиционирует себя как ветерана ВДВ, но никогда не служил в десантных войсках. В 2008 году Трифонов участвовал в слете прокремлевского молодежного движения "Наши" на Селигере.

"Новая газета" считает, что Марковец снимал нападение на вид

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

На нобелевского лауреата Дмитрия Муратова напали в поезде

Неизвестный напал на главного редактора "Новой газеты",...

TOP новостей

Irpinė Irpinė Irpinė

В Киев и назад, или, что литовцы делают в Украине

До войны на самолете из Вильнюса в Киев можно было...

Готовится новая плата за мощность используемой электроэнергии: обещают, что счета не увеличатся

Со следующего года пользователям электроэнергии,...

В Литве отзывают режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии

С 1 мая в Литве отменяют режим чрезвычайной ситуации,...

Немецкие танки "Леопард" и зенитки "Гепард": не молоды, но еще опасны

Преград на пути поставок тяжелых вооружений из ФРГ в...

Специальный эфир Delfi c победительницей "Евровидения-2004", певицей Русланой

Победительница "Евровидения-2004", украинская певица...