"Новая газета" провела собственное расследование нападения на Муратова. По данным издания, его участниками были Илья Марковец и Николай Трифонов.
Как пишет издание "Агентство" https://t.me/agentstvonews/375 , 37-летний Марковец – учредитель псковской компании "Братья по оружию" и владелец подмосковного предприятия "Стратегия-2020". 41-летний Трифонов – уроженец Узбекистана, позиционирует себя как ветерана ВДВ, но никогда не служил в десантных войсках. В 2008 году Трифонов участвовал в слете прокремлевского молодежного движения "Наши" на Селигере.
"Новая газета" считает, что Марковец снимал нападение на вид
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