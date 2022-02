По данным целого ряда СМИ, Вашингтон обратился с письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с письмом, в котором предупреждает о возможных последствиях для населения после военного удара РФ в отношении Украины. Россия составляет список украинцев, которые в случае вторжения должны быть "убиты или отправлены в лагеря", говорится в документе, о котором 20 и 21 февраля сообщили американские газеты The New York Times и The Washington Post, а также информагентства Reuters, AFP и dpa.

Согласно этому письму, у Соединенных Штатов имеются "достоверные данные", которые указывают на составление таких списков российскими вооруженными силами. "Кроме того, у нас есть заслуживающая доверие информация, что российские вооруженные силы по всей вероятности будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным выступлениям со стороны гражданского населения", - отмечается в документе, подписанном представителем США при ООН в Женеве Неллом Крокером.

США заявили о планируемых широкомасштабных нарушениях прав человека

По его словам, в России планируют широкомасштабные нарушения прав человека в случае проведения военной операции в Украине. При аналогичных операциях в прошлом подобные меры включали целенаправленные убийства, похищения, необоснованные задержания и похищения мирных жителей и пытки, заявил далее представитель США.

Скорее всего, данные нарушения прав человека будут осуществляться в отношении тех, кто выступает против действий России, включая проживающих в Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, а также представителей уязвимых групп - религиозных и этнических меньшинств и лиц ЛГБТИ-сообщества.

Данное письмо было названо подлинным источниками изданий в американской администрации. Между тем в Кремле назвали эту информацию фейком. "Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Эскалация конфликта с Россией

Кризис, связанный с угрозой вторжения России в Украину, резко обострился за последние дни после заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию, распространенных 18 февраля. После этого на территорию Ростовской области начали привозить жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден выразил уверенность, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию.

По данным западных стран, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских солдат. РФ утверждает, что не планирует нападение. Между тем, Москва и Минск продлили проведение совместных учений, отказавшись вывести с территории Беларуси российских военнослужащих.