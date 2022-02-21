По данным целого ряда СМИ, Вашингтон обратился с письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с письмом, в котором предупреждает о возможных последствиях для населения после военного удара РФ в отношении Украины. Россия составляет список украинцев, которые в случае вторжения должны быть "убиты или отправлены в лагеря", говорится в документе, о котором 20 и 21 февраля сообщили американские газеты The New York Times и The Washington Post, а также информагентства Reuters, AFP и dpa.
Согласно этому письму, у Соединенных Штатов имеются "достоверные данные", которые указывают на составление таких списков российскими вооруженными силами. "Кроме того, у нас есть заслуживающая доверие информация, что российские вооруженные силы по всей вероятности будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным выступлениям со стороны гражданского населения", - отмечается в документе, подписанном представителем США при ООН в Женеве Неллом Крокером.
США заявили о планируемых широкомасштабных нарушениях прав человека
По его словам, в России планируют широкомасштабные нарушения прав человека в случае проведения военной операции в Украине. При аналогичных операциях в прошлом подобные меры включали целенаправленные убийства, похищения, необоснованные задержания и похищения мирных жителей и пытки, заявил далее представитель США.
Скорее всего, данные нарушения прав человека будут осуществляться в отношении тех, кто выступает против действий России, включая проживающих в Украине российских и белорусских диссидентов, журналистов и борцов с коррупцией, а также представителей уязвимых групп - религиозных и этнических меньшинств и лиц ЛГБТИ-сообщества.
Данное письмо было названо подлинным источниками изданий в американской администрации. Между тем в Кремле назвали эту информацию фейком. "Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Эскалация конфликта с Россией
Кризис, связанный с угрозой вторжения России в Украину, резко обострился за последние дни после заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию, распространенных 18 февраля. После этого на территорию Ростовской области начали привозить жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден выразил уверенность, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию.
По данным западных стран, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских солдат. РФ утверждает, что не планирует нападение. Между тем, Москва и Минск продлили проведение совместных учений, отказавшись вывести с территории Беларуси российских военнослужащих.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат обратил внимание на выплату пенсий наличными: таких получателей очень много (28)
В Литве немалая часть пенсионеров и получателей...
Глава МИД Литвы: на Украину уже напали, пришло время обсуждать санкции в отношении РФ (84)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Сравнение цен на горючее: на каких АЗС бензин дешевле? (5)
В январе в рейтинге заправок с самым дешевым горючим -...
Литва считает, сколько украинцев сможет принять в случае войны (24)
В Литве сейчас моделируют три сценария в связи с...
Скирмантас Малинаускас съездил за покупками в Польшу: вопрос, критически ли оценивают свои действия те, кто туда едет? (7)
"У нас - банановая республика, как я говорю, пусть все и...