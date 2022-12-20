США обвинили ООН в нежелании расследовать применение РФ иранских дронов в Украине

Как заявили Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты и Украина, поставки дронов иранского производства в России нарушает резолюции Совета безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет иранскую ядерную сделку. Эти страны хотят, чтобы Гуттериш отправил в Киев должностных лиц для проведения проверки.

"Мы расстроены, что ООН не перешло к проведению нормального расследования этого сообщения о нарушениях", - цитирует заместителя посла США при ООН Роберта Вуда на заседании Совета безопасности ООН издание Reuters.

"Мы разочарованы, что Секретариат, очевидно, подвергся российским угрозам, не выполнил мандат, который был пожалован этим Советом безопасности, на проведение расследования", - добавил Вуд.

Ранее в декабре в докладе Гуттериша говорилось о том, что должностные лица ООН изучают имеющуюся информацию и любые выявленные данные будут доведены до сведения Совета Безопасности ООН в надлежащее время.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

В октябре Великобритания, Франция и Германия призвали Организацию Объединенных Наций расследовать факт применения Россией дронов иранского производства для атак в Украине. Тогда сообщалось, что в случае подтверждения в рамках расследования факта передачи Ираном дронов-камикадзе в Россию это станет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН №2231, которая предусматривает контроль над передачей любого вооружения из Ирана.