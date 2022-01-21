США обвинили белорусских чиновников в пиратстве из-за перехвата рейса Ryanair

Министерство юстиции США в четверг, 20 января, выдвинуло обвинение в сговоре с целью воздушного пиратства в отношении четырех белорусских чиновников. Это гендиректор белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючиц, а также двое сотрудников органов госбезопасности Беларуси.

Речь идет о рейсе FR4978 самолета авиакомпании Ryanair, который был принудительно посажен в аэропрту Минска в мае 2021 года. В числе прочих, на борту воздушного судна находились четыре гражданина Соединенных Штатов, указали в Минюсте.

Белорусы "разработали тщательно продуманную схему с целью сфальсифицировать сообщение о бомбе", полагает американская сторона. В результате самолет был вынужден совершить посадку в Минске, чтобы белорусские власти могли арестовать политического активиста, выступавшего с их критикой и разыскиваемого Минском по подозрению в провоцировании "массовых беспорядков", а также его девушку, добавили в Минюсте. Подобный сговор не только нарушил международные нормы и уголовное законодательство США, но потенциально поставил под угрозу жизни невинных пассажиров, отметили в ведомстве.

Экстренная посадка борта Ryanair и санкции в отношении Беларуси

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России София Сапега.

5 июня Европейский Союз ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет Евросоюза призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям в отношении Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в Евросоюз.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в середине января представила странам-участницам отчет по расследованию обстоятельств посадки авиалайнера в белорусской столице. Так, в документе указаны несоответствия в показаниях белорусских властей, касающихся времени получения анонимного сообщения о якобы находящейся в самолете бомбе.