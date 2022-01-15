Администрация президента США Джозефа Байдена провела переговоры с рядом международных энергетических компаний относительно их действий в случае проблем с поставками газа в Европу, если эскалация конфликта России и Украины приведет к срыву транзита сырья из РФ. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих американских чиновника и двоих неназванных собеседников из отрасли.
Представители Госдепартамента, в частности, пытались выяснить у энергокомпаний, каковы могут быть дополнительные источники получения "голубого топлива", отметили два собеседника. По словам экспертов из отрасли, покрыть нехватку при возможных проблемах со стороны России будет сложно. В обсуждениях со стороны американского внешнеполитического ведомства участвовал старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. При этом Госдеп на данном этапе не просил фирмы увеличивать производство, отметило Reuters.
В консультациях участвовали представители Еврокомиссии
"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и рассказали, что мы делаем с нашими государственными партнерами и союзниками", - пояснил источник. По его данным, к диалогу была также подключена Еврокомиссия. Обсуждение строилось вокруг возможности наращивания экспорта и повышения добычи топлива.
С какими именно представителями отрасли связывались американские чиновники, не уточняется. Компании Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев. Компании Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy на момент публикации на запрос не ответили.
В СНБ ход дискуссии не комментируют
Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме не стал комментировать ход дискуссий, однако подтвердил, что в настоящее время ведется планирование на случай непредвиденных обстоятельств.
"Оценка потенциальных последствий и изучение путей их уменьшения - это часть эффективного управления и стандартная практика", - подчеркнули в СНБ.
Кризис вокруг Украины и требования России
В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.
В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.
Россия отрицает подобные намерения и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе, отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Омикрон" вызывает легкие симптомы, но отличается одной особенностью (4)
Штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Он...
Глава Минфина предлагает со следующего года ввести всеобщий налог на недвижимость в Литве (49)
Глава Минфина Гинтаре Скайсте предлагает со...
После призывов испортить 16 февраля планируется ответ (33)
Через несколько дней после 13 января появились...
Виктор Воронцов. Путеводитель по адовым русскоязычным группам литовского сегмента ФБ. Что с ними делать? (190)
Вообще , в русскоязычном литовском ФБ сегменте есть два...
Врач рассказала, при каких симптомах ковида надо срочно обращаться за помощью (7)
В пятницу в Литве сообщили о 3947 новых случаях...