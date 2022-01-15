Администрация президента США Джозефа Байдена провела переговоры с рядом международных энергетических компаний относительно их действий в случае проблем с поставками газа в Европу, если эскалация конфликта России и Украины приведет к срыву транзита сырья из РФ. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих американских чиновника и двоих неназванных собеседников из отрасли.

Представители Госдепартамента, в частности, пытались выяснить у энергокомпаний, каковы могут быть дополнительные источники получения "голубого топлива", отметили два собеседника. По словам экспертов из отрасли, покрыть нехватку при возможных проблемах со стороны России будет сложно. В обсуждениях со стороны американского внешнеполитического ведомства участвовал старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. При этом Госдеп на данном этапе не просил фирмы увеличивать производство, отметило Reuters.

В консультациях участвовали представители Еврокомиссии

"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и рассказали, что мы делаем с нашими государственными партнерами и союзниками", - пояснил источник. По его данным, к диалогу была также подключена Еврокомиссия. Обсуждение строилось вокруг возможности наращивания экспорта и повышения добычи топлива.

С какими именно представителями отрасли связывались американские чиновники, не уточняется. Компании Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев. Компании Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy на момент публикации на запрос не ответили.

В СНБ ход дискуссии не комментируют

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме не стал комментировать ход дискуссий, однако подтвердил, что в настоящее время ведется планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

"Оценка потенциальных последствий и изучение путей их уменьшения - это часть эффективного управления и стандартная практика", - подчеркнули в СНБ.

Кризис вокруг Украины и требования России

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.

Россия отрицает подобные намерения и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе, отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.