США обеспокоены сообщениями о применении Израилем снарядов с фосфором

 
"Голос Америки"
Johnas Kirby
Johnas Kirby
ФОТО: AFP / Scanpix
В Белом доме заявили, что такие боеприпасы могут обоснованно использоваться военными, но при этом должны соблюдаться законы ведения войны.

США обеспокоены сообщениями о том, что Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время октябрьской атаки на юге Ливана, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели эти сообщения. Безусловно, обеспокоены этим. Будем задавать вопросы, чтобы узнать немного больше", – заявил Кирби журналистам.

По словам Кирби, фосфор имеет "законное военное применение" и может использоваться для освещения или создания дымовой завесы для сокрытия передвижений.

"Разумеется, каждый раз, когда мы предоставляем такие вещи, как фосфор, мы полностью рассчитываем на то, что они будут использоваться в соответствии с этими законными целями и в соответствии с законами вооруженных конфликтов", – сказал он.

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"Голос Америки"
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