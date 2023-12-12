США обеспокоены сообщениями о применении Израилем снарядов с фосфором

США обеспокоены сообщениями о том, что Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время октябрьской атаки на юге Ливана, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели эти сообщения. Безусловно, обеспокоены этим. Будем задавать вопросы, чтобы узнать немного больше", – заявил Кирби журналистам.

По словам Кирби, фосфор имеет "законное военное применение" и может использоваться для освещения или создания дымовой завесы для сокрытия передвижений.