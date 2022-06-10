Соединенные Штаты выразили обеспокоенность вынесением смертных приговоров трем иностранным бойцам из вооруженных сил Украины (ВСУ) в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"). "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем микроблоге в Twitter в ночь на пятницу, 10 июня.

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Ранее МИД Украины заявил, что "суд" над гражданами Великобритании в оккупированном Донецке незаконен и носит пропагандистский характер. Накануне российские государственные СМИ сообщили, что двое британцев Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим предстали перед судом в подконтрольном России Донецке, где были признаны наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР".

Все трое были приговорены к смертной казни. Они были проинформированы о возможности обжаловать приговоры и ходатайствовать о помиловании. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила вынесение смертных приговоров в Донецке, назвав их "показушными и незаконными".