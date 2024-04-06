США обеспокоены продвижением закона об "иноагентах" в Грузии

Ранее лидер парламентской фракции партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что "в результате консультации с политическим советом партии" было решено вернуть на рассмотрение обновленный законопроект "о прозрачности иностранного влияния". По данным грузинского телеканала "Формула", единственным изменением в его тексте стало то, что термин "иностранный агент" был заменен на словосочетание "организация, осуществляющая деятельность в интересах иностранного государства".

Государственный департамент США глубоко обеспокоен намерением правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" повторно внести на рассмотрение в парламент законопроект об "иностранных агентах", отозванный около года назад из-за протестов в стране. Этот закон "собьет Грузию с ее европейского пути и нанесет ущерб общественным организациям, улучшающим жизнь граждан", написал в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер в соцсети X. Он призвал власти Грузии "продвигаться в стремлении вступить в ЕС ".

Закон об "иноагентах" в Грузии год назад отозвали после протестов

Ожидается, что эта тема будет среди прочих обсуждаться в ходе визита в Германию премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который запланирован на 12 апреля. В Берлине он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank- Walter Steinmeier), а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Правительство Германии , как и США, выразило сожаление по поводу того, что "несмотря на недвусмысленно негативную общественную реакцию в самой Грузии, а также за рубежом", власти страны возвращаются к обсуждению спорного законопроекта.

Партия "Грузинская мечта" не раз становилась объектом критики из-за продвижения в политической жизни страны нарративов, схожих с повесткой Кремля, а не демократическими ценностями. Так, в марте Мдинарадзе предложил закрепить в конституции Грузии поправку, запрещающую однополые браки в стране.

Сам же закон об "иноагентах" на рассмотрение в парламент в 2023 году внесло так называемое общественное движение "Сила народа", основанное бывшими депутатами от "Грузинской мечты" вскоре после начала вторжения РФ в Украину и занимающее явно антизападную позицию. Ряд экспертов предполагают, что "Сила народа" - это проект грузинских властей.