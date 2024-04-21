США обещают передать Киеву оружие в течение нескольких дней

Соединенные Штаты смогут передать Украине оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи, сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер. "У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это ранее", - цитирует его газета The New York Times в субботу, 20 апреля.

Как рассказали изданию неназванные американские чиновники, вооружение будет доставлено по железной дороге со складов Пентагона на территории Германии. Что именно войдет в новый пакет помощи Украине, не уточняется, но, по словам Райдера, вероятно, там будет большое количество боеприпасов для ПВО и артиллерии.

Одобрение новой помощи Украине в Палате представителей