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В Госдепартаменте указали, что готовят ограничительные меры в отношении режима Лукашенко в "тесной координации с ЕС". Нед Прайс назвал "бесчеловечной" поддержку "нелегального притока беженцев через границы".
JAV vėliava
JAV vėliava
© PA / Scanpix

Вашингтон анонсировал новые санкции в отношении режима Александра Лукашенко - из-за ситуации с мигрантами и беженцами на границе с Польшей. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, 15 ноября, что ограничительные меры в связи с "бесчеловечными действиями" белорусских властей готовятся в "тесной координации с ЕС, а также другими партнерами и союзниками".

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Госдеп США: Режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности

Режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности в связи с его "продолжающимися нападками на демократию, права человека и международные нормы", подчеркнул Прайс. "Мы осуждаем бессердечную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей, а также бесчеловечную поддержку нелегального притока беженцев через границы", - добавил он.

В Госдепартаменте при этом сослались на недавнее решение Совета Евросоюза, расширившего критерии, по которым ЕС может вводить санкции в отношении Беларуси. Теперь к ним относится и инструментализация мигрантов. Постановление было одобрено министрами иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе 15 ноября.

Ситуация на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе находятся тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы беженцев неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

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Deutsche Welle
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