"Мы призываем Вашингтон не затягивать с выдачей виз нашей делегации, в том числе нашим журналистам. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — заявил Антонов.

Российский дипломат также посетовал, что США не дали согласия на прибытие самолета с российской делегацией.

"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", – заявил он.

Следует уточнить, что согласно правилам работы ООН, США, как страна, принимающая у себя эту организацию, обязаны выдавать визы участникам делегаций любых стран, участвующих в работе ООН, независимо от характера двусторонних отношений.