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Власти США до сих пор не выдали визы российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна принять участие в заседании Совбеза ООН уже через несколько дней. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит CNN.
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
© Reuters / Scanpix

"Мы призываем Вашингтон не затягивать с выдачей виз нашей делегации, в том числе нашим журналистам. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — заявил Антонов.

Российский дипломат также посетовал, что США не дали согласия на прибытие самолета с российской делегацией.

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"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", – заявил он.

Следует уточнить, что согласно правилам работы ООН, США, как страна, принимающая у себя эту организацию, обязаны выдавать визы участникам делегаций любых стран, участвующих в работе ООН, независимо от характера двусторонних отношений.

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УНИАН

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