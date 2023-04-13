"Мы призываем Вашингтон не затягивать с выдачей виз нашей делегации, в том числе нашим журналистам. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — заявил Антонов.
Российский дипломат также посетовал, что США не дали согласия на прибытие самолета с российской делегацией.
"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", – заявил он.
Следует уточнить, что согласно правилам работы ООН, США, как страна, принимающая у себя эту организацию, обязаны выдавать визы участникам делегаций любых стран, участвующих в работе ООН, независимо от характера двусторонних отношений.
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