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Власти США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуострову американским оружием, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
Krymo tiltas
Krymo tiltas
© Reuters / Scanpix

Возможные удары ВСУ по территории Крыма с использованием американских истребителей F-16 будут расценены Москвой как нападение на один из регионов России. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Я хотел бы предостеречь представителей администрации (президента США Джо Байдена. — Ред.) от необдуманных суждений о Крыме, особенно в плане "благословения" киевского режима на воздушные атаки на полуостров. Напомню, что удары по этой территории рассматриваются нами как нападение на любой другой регион Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты были полностью осведомлены об ответных мерах России", — написал Антонов в Telegram-канале посольства РФ в США.

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Deutsche Welle
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