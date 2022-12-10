Высокопоставленный представитель администрации США впервые опровергла слухи о том, что ее страна удерживает Германию от поставок в Украину современных танков. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в пятницу, 9 декабря, в Берлине, что у США нет возражений от поставок в Украину немецких танков Leopard 2 и зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО Patriot, которые настойчиво просит Киев. Об этом сообщает агентство dpa.
"Наша позиция в обоих случаях неизменна: что делать Германии, решать самой Германии", - заявила Шерман, добавив, что Берлин, по ее мнению, примет "уместное и правильное для самой Германии решение".
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно повторял, что Германия не хочет поставлять Украине танки западного производства в одиночку, из-за чего у некоторых аналитиков складывалось ощущение, что существует консолидированное решение НАТО о неприемлемости таких поставок. До сих пор страны НАТО поставляли Украине только танки советского производства.
Слова представителя США означают, что союзнических обязательств не поставлять Украине Leopard 2 у Германии нет. Однако Берлин может руководствоваться в этом решении другими причинами.
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