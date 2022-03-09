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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг предложение Польши отдать ее истребители "МиГ-29" американцам, чтобы они уже передали их Украине. Одновременно стало известно, что США перебросят в Польшу две батареи Patriot.
MIG-29
MIG-29
© Reuters / Scanpix

Джон Кирби назвал предложение Польши о передаче самолетов "несостоятельным". "Мы продолжим консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этой проблеме и ее сложному логистическому аспекту, но мы не считаем, что предложение Польши состоятельно", - говорится в заявлении Кирби.

Предложение Польши, кажется, застало американских чиновников врасплох. Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд сказала, что Варшава не согласовывала его с Госдепартаментом.

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Во вторник Польша заявила, что готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение вооруженныъ сил США.

При этом президент Матеуш Моравецкий заявил, что прямо на Украину Варшава истребители отправить не готова, так как ни Польша, ни НАТО не участвуют в войне на Украине.

Практически с самого начала войны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем еще могут помочь ему западные союзники, просил закрыть небо и защитить Украину от авианалетов.

Но Запад неизменно отвечал ему, что объявление территории Украины бесполетным пространством означало бы прямое столкновение НАТО с Россией.

Patriot missiles
Patriot missiles
© Reuters/Scanpix

США перебросят в Польшу две батареи Patriot

Командование американских сил в Европе объявило, что по просьбе Польши перебросит в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Европейское командование (EUCOM) американских сил в официальном извещении об этом пояснило, что эти комплексы защитят американских военных в Польше, их польских коллег и вообще территорию этой страны НАТО от потенциальных угроз.

"Это является разумной защитной мерой, которая [...] никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", - сказал РИА Новости представитель Европейского командования Адам Миллер.

Батарея Patriot обычно состоит минимум из четырех установок, каждая из которых несет четыре зенитных ракеты.

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