США не позволяют Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ

США фактически блокируют инициативу Великобритании, позволяющей Украине наносить удары вглубь территории России ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает в пятницу, 16 августа, газета The Times со ссылкой источники в правительстве Соединенного Королевства. По словам одного из них, запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад, „застрял“ в американской системе. Другой собеседник издания отмечает, что это „обычный процесс“ для Соединенных Штатов.