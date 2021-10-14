aA
Белый дом объяснил "рядом причин" отсутствие РФ на конференции по борьбе с хакерами. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал связи для обмена мнениями по киберпреступности.
„Microsoft“ ekspertai beveik 60 proc. kibernetinių atakų pasaulyje sieja su Rusija
„Microsoft“ ekspertai beveik 60 proc. kibernetinių atakų pasaulyje sieja su Rusija
© Shutterstock

Россию не пригласили на организованную США международную конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями. Об этом интернет-издание Daily Beast сообщило в среду, 13 октября, со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома. По его словам, решение американской стороны обусловлено "рядом причин", в том числе "различными ограничениями". Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал коммуникаций по этому вопросу, указало агентство AFP.

Статьи по теме:
Reuters: хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ  (12)
CNN: Хакеры из РФ пытаются проникнуть в правительственные сети в США и Европе  (8)

В мероприятии, проходящем 13-14 октября, участвуют около 30 государств. Среди прочего они обсуждают сопротивление попыткам вымогательства и роль криптовалют в отмывании средств, получаемых киберпреступниками в качестве выкупа.

Кибератаки на SolarWinds и Colonial Pipeline

Одной из резонансных хакерских атак последних месяцев стало нападение киберпреступников на IT-компанию SolarWinds. По данным информагентства Bloomberg, в результате взлома ПО тогда пострадали не менее 200 организаций по всему миру. В их числе - министерства финансов и энергетики США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

Ряд американских официальных лиц заявляли, что к этому причастна хакерская группа APT29, или Cozy Bear, которая предположительно работает на Службу внешней разведки РФ. Россия отрицает причастность к действиям киберпреступников. В апреле президент США Джозеф Байден объявил о введении санкций в отношении РФ в связи с хакерскими атаками и вмешательством в выборы.

А в мае оператор прокачки нефтепродуктов в США Colonial Pipeline на несколько дней приостанавливал транспортировку горючего по своим трубопроводам из-за кибератаки. В результате в нескольких штатах на восточном побережье возникли перебои с поставками топлива. Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, посчитал глава Белого дома.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Президент США Байден считает, что российские власти знают имена хакеров (9)

Джо Байден ожидает, что российские власти привлекут к...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: в этом году таких ограничений, как в прошлом, не планируется (17)

Правительство Литвы не настроено ограничивать личную...

Prof. habil. dr. Vytautas Usonis Vadim Možeiko

"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты (7)

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...

Литва - в десятке лидеров по смертности от ковид в Евросоюзе (5)

С начала пандемии COVID-19 до сентября 2021 г. в Литве вырос...

Литва перешагнула черту – такого показателя в этом году еще не было (17)

В Литве на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится...

Опрос жителей Литвы показал печальную реальность: на чем экономят люди (2)

Лидерами "теневого" бизнеса по-прежнему считаются...